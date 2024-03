De "lucky loser" wint in Miami: Greet Minnen knokt zich voorbij Oekraïense naar derde ronde

Greet Minnen (WTA 79) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami. Minnen versloeg in de tweede ronde de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 40) in twee sets: 7-5 en 6-1.

Greet Minnen moest in de eerste set stevig knokken om de weerbarstige Lesia Tsurenko te kloppen met 5-7. Daarna was de veer gebroken bij de Oekraïense, die op achtervolgen aangewezen was tot 1-6.

In de volgende ronde wacht de Kazachse speelster Joelia Poetintseva (WTA-68), die in haar tweede ronde de Russin Samsonova (WTA-15) uitschakelde in 3 sets (6-1, 4-6 en 6-3).



Opvallend: de 26-jarige Minnen sneuvelde eerder deze week in Miami aanvankelijk in de tweede en laatste kwalificatieronde.

De Kempense werd als lucky loser opgevist en omdat ze op de hoofdtabel de plaats van achttiende reekshoofd Barbora Krejcikova (WTA 21) - door ziekte geveld - innam, was ze ook nog eens vrij in de eerste ronde.