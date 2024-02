Jannik Sinner wint hoogstaande finale in Rotterdam en duikt de top 3 binnen

Jannik Sinner heeft nog altijd geen match verloren dit jaar. Na winst op de Australian Open was hij ook in Rotterdam de beste, al kreeg hij wel behoorlijk wat weerwerk van Alex De Minaur in de finale.

Jannik Sinner nam na zijn titel op de Australian Open enkele weken rust om te bekomen, maar in Rotterdam waren zijn batterijen duidelijk weer opgeladen. Dat was ook nodig tegen Alex De Minaur, die eerder in het toernooi David Goffin had verslagen.

Sinner en De Minaur stapelden de lange rally's op, iets wat ook Louis van Gaal als aandachtige toeschouwer wist te appreciëren.

Sinner maakte het zichzelf wel moeilijker dan nodig, door in beide sets een break voorsprong nog uit handen te geven. In de eerste set verkwanselde hij bovendien een karrenvracht setpunten.



Maar De Minaur deed net niet genoeg om Sinner een eerste nederlaag in 2024 toe te dienen. Die laatste stijgt naar de 3e plaats op de wereldranglijst. Geen Italiaan deed ooit beter.