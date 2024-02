Kwalificatiespeelster Kalinskaja stunt zich voorbij Swiatek naar finale in Dubai

Een verrassing van formaat op het WTA 1.000-toernooi in Dubai. Na 7 overwinningen op een rij liet nummer 1 van de wereld Iga Swiatek zich in de halve finales ringeloren door kwalificatiespeelster Anna Kalinskaja (WTA 40).

Iga Swiatek had dit seizoen nog maar één keer verloren, in de 3e ronde van de Australian Open. Met een 3e eindzege op een rij in Doha was de nummer 1 van de wereld ook de uitgesproken favoriet in Dubai.

De Poolse had ook nog geen set verloren, tot ze op kwalificatiespeelster Anna Kalinskaja botste. De 25-jarige Russin heeft een stuntweek achter de rug door achtereenvolgens voormalig Roland Garros-laureate Jelena Ostapenko en US Open-kampioene Coco Gauff uit te schakelen.

En in de halve finale moest ook nummer 1 Swiatek buigen. De Poolse gooide gefrustreerd haar racket tegen de grond, maar kon een nederlaag in twee sets niet vermijden.

Kalinskaja maakt zo kans op haar eerste WTA-titel. Zaterdag neemt ze het op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 26), die haar 5e WTA-finale speelt. In de onderlinge confrontaties staat het 1-1. Kalinskaja klopte Paolini vorige maand nog op de Australian Open.