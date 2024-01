Sander Gillé duwt zijn vaste dubbelpartner Joran Vliegen naar exit in gemengd toernooi van Australian Open

Een bijzonder Belgenduel in de tweede ronde van het gemengd dubbeltoernooi van de Australian Open. Sander Gillé (ATP 26) heeft zijn vriend Joran Vliegen (AT 26) geklopt aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund. Het werd twee keer 6-4 na 1 uur en 20 minuten tennissen.

"Het was vreemd om tegenover elkaar te staan, want normaal staan we naast elkaar op het veld", deelt Sander Gillé na afloop van zijn gewonnen wedstrijd tegen zijn vriend.

De Belg stoot door naar de kwartfinales aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund (WTA 5).

"Het was een moeilijke wedstrijd", gaat Gillé voort. "Ik speelde van begin tot einde heel goed. En Laura was heel solide op serve en return. Dat maakte het verschil. We konden de hele wedstrijd meer kansen creëren, dus we hadden altijd de bovenhand."

Toch bleef het voor de Belg raar om tegen zijn vaste dubbelpartner Joran Vliegen te tennissen.

"De sfeer op het veld was professioneel, er waren geen gesprekken of geen grappen. Alle vier de spelers waren gemotiveerd om te winnen. Maar ik zal blij zijn als we volgende week weer aan dezelfde kant van het net staan."