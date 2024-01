Novak Djokovic heeft flink wat moeite met Amerikaan Fritz, maar staat wel voor 11e keer in halve finales

Na 3 uur en 48 minuten haalde Novak Djokovic opgelucht adem.

Tegen Taylor Fritz wist hij in de tiebreak nog wel set 1 in de wacht te slepen na twee setpunten voor de Amerikaan. Maar in de tweede set nam de Fritz de bovenhand in de lange rally's.

Na veel zwoegen en zweten - en vooral: met al ruim 2,5 uur tennis op de klok - wist dat Djokovic een stevige klant voor zich had.