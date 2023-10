In de voetsporen van Serena Williams: Swiatek verovert 5e titel van het seizoen in Peking

Iga Swiatek was de hele week niet af te stoppen in Peking. In een sublieme halve finale tegen Coco Gauff stond ze geen enkele breakkans toe en dat opslagwapen kwam de Poolse ook van pas in de finale.

Ook Liudmila Samsonova kon geen kansen verzilveren op de opslag van Swiatek. De Russin, die in China enkele grote namen opzij had gezet met Ostapenko, Kvitova, Kostyuk en Rybakina, leek geen energie meer te hebben. Na 69 minuten moest ze het hoofd buigen.

Voor Swiatek is het de 5e titel van het seizoen, na Doha, Stuttgart, Warschau en een 3e triomf op Roland Garros. Ze is de eerste speelster sinds Serena Williams in 2015 en 2016 die twee seizoenen na elkaar minstens 5 titels kan veroveren.

Het China Open vond dit jaar voor het eerst sinds 2019 plaats. Toen was de eindzege weggelegd voor de Japanse Naomi Osaka.