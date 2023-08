Novak Djokovic heeft revanche op Carlos Alcaraz beet na epische finale en scheurt zijn shirt aan stukken

Kijk naar enkele hoogtepunten van de partij

De twee tenoren van het mannentennis - twee generaties ook - maakten er opnieuw een aangenaam schouwspel van liefst 3 uur en 49 minuten van, de langste best-of-3-finale op de ATP Tour. In de eerste set had de 20-jarige Carlos Alcaraz de bovenhand. Al was het Novak Djokovic die voor de eerste break zorgde - op love dan nog. Maar de Spanjaard tilde zijn niveau op, ging beter serveren (11 aces), pakte meteen de rebreak en brak wat later nog eens, voor 7-5. Het was hard tegen onzacht, met duidelijk meer winners voor Alcaraz (42 tegenover 28), al maakte hij ook iets meer fouten (22-20). Hij kwam na een break 3-1 voor, maar Djokovic liet zich niet kennen en nam perfect zijn momenten. Hij dwong een tiebreak af, redde zijn vel bij een matchpunt tegen bij 6/5 en dwong een beslissende set af. De vedetten werden wat moe, Alcaraz het meest. Hij sloeg liefst 5 dubbele fouten in de slotset en moest ook 13 breakkansen toestaan. Djokovic kon er maar eentje van verzilveren in het zevende spelletje en liep 3-5 uit. Dat leverde de Serviër op de opslag van Alcaraz 2 matchballen op en op de eigen opslag nog eens 2. Maar de nummer 1 vond ergens nog een gaatje en ontsnapte. Een tiebreak besliste de match, daarin bleef het tot 4/4 gelijk, maar toen was de veer echt gebroken bij Alcaraz: 4/7. De 5e matchbal was de goeie. Alcaraz sloeg buiten. Djokovic was zo blij na de heroïsche zege dat hij zijn shirt in stukken scheurde en het in blote bast uitschreeuwde. Hij telt nog altijd mee.

2-2

Het is de vierde toernooizege van het seizoen voor Djokovic. Eerder dit jaar won hij in Adelaide en bracht hij met de Australian Open en Roland Garros een 22e en 23e grandslamtitel op zijn palmares, waarop nu in totaal 95 titels prijken.



In de onderlinge confrontaties tussen de beste twee spelers van dit moment is het nu 2-2 gelijk. Alcaraz won vorig jaar in de halve finale van het graveltoernooi in Madrid met 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/5) en dit jaar in de Wimbledonfinale met 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4. Op Roland Garros hield Djokovic de jonge Spanjaard met 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 uit de finale.



"Ik heb nog niet veel matchen als deze in mijn leven gespeeld", vertelde Djokovic na de finale. "Ik vergelijk ze met mijn finale tegen Rafael Nadal op de Australian Open van 2012." Toen klopte hij die andere Spaanse topper na 5 uur en 53 minuten, in 5 sets welteverstaan.



"Ik doe mijn hoedje af voor deze jongen. Hij speelt zo matuur en gaat erg goed om met de druk voor een 20-jarige. We mogen niet vergeten hoe jong hij is, dat maakt het net zo indrukwekkend."



"Als ik tegen Alcaraz speel, voelt het een beetje alsof ik weer tegen Nadal sta in onze gloriejaren. Elk punt is een gevecht. Je moet elk punt, elke slag verdienen."



Is het straks weer de beurt aan Alcaraz op de US Open? "Het is leuk om zulke zaken te horen uit de mond van Novak, die iconische matchen heeft gespeeld. Dat betekent dat mijn team en ikzelf goed werk leveren en op de goede weg zijn."