Ysaline Bonaventure gaat eruit in Rabat na breakfestival in 1e ronde

Rabat in Marokko is een WTA 250-voorbereidingstoernooi op de grandslam van de gemalen baksteen. Bonaventure gaf als eerste haar opslagspel weg (5-3), maar won toen 3 games op een rij. De 5 dubbele fouten van de Oostenrijkse hielpen natuurlijk niet.



Grabher kon met een break nog een tiebreak uit de brand slepen, die duidelijk voor Bonaventure was. In de 2e set had Bonaventure moeite om haar opslag te houden en kwam ze snel een dubbele break achter (4-1).



Ze brak terug tot 4-2, maar moest meteen een rebreak toestaan. Grabher liet setpunten liggen bij 5-2 en bij 5-3, maar maakte het op love af voor 6-4.





Het breakfestival bleef duren. De eerste 3 games van set 3 leverden evenveel breaks op, in het nadeel van onze landgenote. Toen Grabher nog eens brak voor 4-1, leek het kalf verdronken.



Zeker toen Bonaventure 0-40 voorkwam, maar toch geen break kon realiseren. Het tweede matchpunt was het goede voor Grabher na 2 uur en 25 minuten.