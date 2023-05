Maryna Zanevska botst op ervaren Strycova in de 1e ronde in Rome

Barbora Strycova heeft al veel watertjes doorzwommen. De inmiddels 37-jarige Tsjechische stond ooit in de top 20 van de wereld en besliste onlangs om een comeback te maken in het circuit nadat ze in 2021 gestopt was met tennissen. In het najaar van 2021 beviel ze van een zoontje.

Vorige week speelde ze op het WTA-toernooi van Madrid haar eerste officiële wedstrijd sinds de Australian Open van 2021. In de Spaanse hoofdstad ging ze er nog uit in de 1e ronde, maar in Rome kon de Tsjechische wel winnen. Onze landgenote Maryna Zanevska was het slachtoffer.

Nadat Strycova de 1e set vlot gewonnen had, slaagde Zanevska er wel nog in om de bordjes weer gelijk te hangen. In de beslissende 3e set trok de Tsjechische alsnog het laken naar zich toe. De wedstrijd duurde bijna 2 uur.