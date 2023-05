Elise Mertens botst op Russische in felbevochten tweede ronde in Rome

Na 2 uur en 34 minuten stond de eindstand op het bord.

Elise Mertens knokte zich na een verloren eerste set opnieuw in de partij. De Belgische maakte er zelfs een slijtageslag van, maar het beukwerk mocht niet baten in de derde set.

Daar stoomde de Russische Anna Kalinskaja door naar 6-3, goed voor een nieuwe zege tegen Mertens. Vorig jaar in Mexico was ze ook al te sterk voor onze landgenote.



Elise Mertens is er voor de derde keer bij in Rome. Zowel in 2019 als 2021 sneuvelde ze in de eerste ronde.

Haar toernooi zit er nog niet helemaal op. In het dubbelspel plaatste Mertens zich donderdag aan de zijde van de Australische Storm Hunter voor de tweede ronde ten koste van Kirsten Flipkens en de Poolse Alicja Rosolska.