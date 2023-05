David Goffin kan vliegende start tegen Alexander Zverev niet verzilveren in Rome

Na een dagje uitstel door hevige regenval, mocht David Goffin nog eens zijn duivels ontbinden tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 22) op het ATP-toernooi in Rome.

Onze landgenoot schoot furieus uit de startblokken tegen de olympische kampioen van Tokio en schreef de eerste set meteen met 7-5 op zijn naam.

Maar die goede lijn doortrekken, was geen sinecure voor de 32-jarige Goffin. De Duitser knokte in de tweede set met 3-6 terug en zette de puntjes op de i in de derde en laatste set, die eindigde op 4-6.

Zverev mag het opnemen tegen de Amerikaan J.J. Wolf (ATP 54). Die schakelde de Pool Hubert Hurkacz (ATP 15) uit met 6-3 en 6-4. David Goffin mag op zijn beurt zijn valiezen pakken.