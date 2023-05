David Goffin is snel klaar met Spaanse kwalificatiespeler

Zondag begint in Parijs Roland Garros. David Goffin warmt zich in het zuiden van Frankrijk op voor het grandslamtoernooi.

In de eerste ronde in Lyon kon Alvaro Lopez hem weinig in de weg leggen. De nummer 298 van de wereld ging in een dik uur voor de bijl.

In de 1/8e finales wacht een grotere uitdaging voor Goffin. Dan staat titelverdediger Cameron Norrie aan de andere kant van het net. De Brit staat 14e op de wereldranglijst.