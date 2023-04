Sinner pakt Sunshine Double af van Alcaraz, die ook nummer 1 kwijt is: "Krampen"

Het punt van het toernooi?

3 uur toptennis

Carlos Alcaraz ziet zijn droom van de Sunshine Double vervliegen. De 19-jarige nummer 1 won vorige maand het toptoernooi van Indian Wells (in de finale tegen Medvedev) en wilde de eerste sinds Roger Federer in 2017 zijn die nog eens de dubbel lukte met Miami.



Bovendien is de titelverdediger in Miami ook zijn nummer 1-positie van de wereld kwijt aan Novak Djokovic. De Serviër, die niet welkom was in de VS, omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona, komt maandag weer helemaal bovenaan de nieuwe ATP-ranking.



De twee talenten maakten er een episch gevecht van met een indrukwekkend spelniveau. Alcaraz was groots in de nederlaag: "Ik kreeg krampen bij het begin van de derde set, maar dat was niet de oorzaak van mijn verlies."



"Na de krampen voelde ik me weer beter, maar Jannik was beter dan ik in de laatste set. Dat is de waarheid."