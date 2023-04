Daniil Medvedev steekt in Miami al zijn 4e toernooizege van het jaar op zak

Daniil Medvedev is in bloedvorm. Na zijn pijnlijke, vroegtijdige uitschakeling op de Australian Open verloor hij nog maar 1 match (op 26), de finale van Indian Wells tegen Carlos Alcaraz.



Die Alcaraz werd in Miami vakkundig uit een nieuwe finale gehouden door Jannik Sinner. Maar die stunt tegen de nummer 1 van de wereld had de Italiaan blijkbaar mentaal en fysiek krachten gekost.

Sinner begon nog wel goed en kon in een spelletje zonder einde (15 punten) zijn 5e breakpunt verzilveren. Maar Medvedev brak meteen terug en deed dat bij 6-5 opnieuw.



In de tweede set liep de ballon van Sinner helemaal leeg. Medvedev had aan 1 break meer dan zijn tegenstander genoeg om het uit te serveren. Het is na Rotterdam, Doha en Dubai zijn 4e toernooizege van het jaar. Het is ook de 5e keer dat hij een ATP 1000 - het niveau net onder de grandslamtoernooien - weet te winnen.