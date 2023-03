Zizou Bergs laat 3 matchpunten liggen tegen Kokkinakis in Miami

De 23-jarige Bergs mocht met een wildcard deelnemen, omdat zijn managementbureau het prestigieuze toernooi organiseert.



Bergs voelde zich vooraf klaar voor zijn eerste partij ooit op een ATP Masters 1000 en dat bewees hij ook. Hij zorgde voor de eerste break, wat volstond voor de eerste set: 4-6. Hij liet 2 setpunten liggen op de opslag van Kokkinakis, maar deed het dan maar zelf met een love game.



In de tweede set ging de Australiër beter serveren, Bergs moest 1 breakpunt toestaan, maar dat was voldoende voor setverlies: 6-3.



Bergs was niet van slag en brak als eerste in de slotset (2-4), maar weer was zijn enige breakpunt tegen genoeg voor een rebreak en dus een tiebreak.



Daarin liep de Belg 1-4 en 4-6 uit. Kokkinakis serveerde 2 matchballen weg, Bergs kon op de eigen opslag een 3e matchbal niet verzilveren. En dat brak hem zuur op: de 1e matchbal was de goeie voor Kokkinakis, die in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP- 9) mag.