Ysaline Bonaventure legt Russin Rachimova over de knie en staat in kwartfinales in Monterrey

Ysaline Bonaventure en Kamilla Rachimova stonden in Mexico voor het eerst tegenover elkaar in het WTA-circuit. De Russische kwam met vertrouwen op de baan, want ze had zich vanuit de kwalificaties naar de 1/8e finales geknokt in Monterrey.

In een spannende 1e set, die bijna een uur duurde, moest Rachimova al meteen haar opslag inleveren, maar dankzij een rebreak in het 10e spelletje dwong de Russin toch nog een tiebreak af. Daarin nam Bonaventure de bovenhand: 7-2.

Onze landgenote kon geen vervolg breien aan haar setwinst. In het 2e bedrijf stoomde Rachimova dankzij 2 vroege breaks naar een 5-1-voorsprong. Met ook nog een 3e break hing de Russische de bordjes weer in evenwicht.

In de beslissende 3e set trok Bonaventure alsnog het laken naar zich toe. Rachimova kon een break in de 1e game niet meer goedmaken en zag hoe Bonaventure bij 5-3 haar 1e matchpunt meteen verzilverde, op de opslag van de Russin.