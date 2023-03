Rybakina wint prestigieuze Indian Wells-titel na titanengevecht tegen Sabalenka

Sabalenka en Rybakina troffen elkaar vandaag voor de 5e keer. De vorige 4 duels gingen allemaal naar de Wit-Russin. En ook nu begon zij het best want Sabalenka pakte de eerste break in set een.

Maar makkelijk zou het vandaag niet worden. Rybakina klampte stevig aan en bij 6-5 werkte ze zelfs nog een setpunt weg. Ze dwong Sabalenka tot een tiebreak en ook dat werd een nagelbijter. Het 6e setpunt was daarin pas het goeie en bij 13-11 was set 1 beslist.

Set twee was opnieuw een felle strijd. Dit keer had Rybakina een break te pakken, maar werkte Sabalenka die weg. Maar de Kazachse pakte nog eens de opslag van haar concurrente af en die break was wel genoeg om de tweede set en de match binnen te halen.

Na meer dan twee uur had Rybakina zo haar revanche beet voor de verloren Australian Open. Indian Wells is haar eerste titel op WTA-1000 niveau, het niveau net onder de grandslams.