Maryna Zanevska verliest ondanks setpunt toch in 2 sets in eerste ronde Miami

Maryna Zanevska had het niet getroffen, want Varvara Gratsjeva is in een blakende vorm. Ze haalde in Austin de finale en werd vervolgens op Indian Wells pas in de 1/8e finales uitgeschakeld door Rybakina, nadat ze 3 kwalificatiematchen had moeten winnen om de hoofdtabel te bereiken.



Dat zelfvertrouwen nam de 22-jarige Russin mee tegen Zanevska. Die kwam er in de eerste set niet aan te pas. Na 26 minuten was het al voorbij.



Maar in de tweede set leek de balans weer naar de Belgische over te hellen. Ze kwam 3-1 voor en kreeg bij 5-4 zelfs een setpunt. Maar Gratsjeva won 3 games op een rij én de match. Ze speelt nu tegen Ons Jabeur, de nummer 5 van de wereld.