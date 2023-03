Jelena Rybakina stopt Elise Mertens af in Miami: "Te veel hoogtes en laagtes"

Elise Mertens stak haar hand uit naar setwinst na een break in het 7e spelletje, maar Jelena Rybakina stelde meteen orde op zaken en toen Mertens bij 5-4 onder druk stond, benutte de Kazachse een derde setbal.

In set 2 leverde Mertens meteen haar opslagspel in (goed voor 9 dubbele fouten in totaal) en die achtervolging kon ze ondanks meerdere breakkansen niet tot een goed einde brengen.

Rybakina serveerde de match uit bij haar vierde matchbal: 6-4 en 6-3.

De Kazachse is in bloedvorm. De winnares van Indian Wells boekte al haar 11e zege op een rij.

Mertens kan zelf terugblikken op een geslaagde passage in Miami, waar ze nog actief is in het dubbelspel. Volgende week zou ze weer de top 30 in het enkelspel moeten induiken.