Elise Mertens haalt setverlies op tegen Daria Kasatkina in Miami

Daria Kasatkina had de eerste ronde mogen skippen in Miami, maar ze geraakte aanvankelijk niet in haar ritme.

Elise Mertens forceerde twee breaks en liep 3-0 uit, maar de Russin sloeg toe en kwam op 3-4. Uiteindelijk trok ze de eerste set naar zich toe met 4-6.

Maar Kasatkina voelde zich duidelijk niet kiplekker. In de tweede en derde set leverde ze meteen haar opslag in, Mertens was heel wat efficiënter.

In elke set voegde ze er nog een break aan toe: met twee keer 6-2 staat ze in de derde ronde.