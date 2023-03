Elise Mertens en dubbelpartner Storm Hunter grijpen naast halve finale in Miami

Elise Mertens had al 2 keer de finale van het dubbelspel bereikt in Miami, 2 keer met verschillende partners (Sabalenka en Koedermetova). Met Storm Hunter probeerde ze dat voor de 3e keer klaar te spelen.



De kwartfinale tegen Coco Gauff en Jessica Pegula, twee toppers in het enkelspel, was woensdag al van start gegaan, maar kon door de regen pas 2 dagen later afgewerkt worden.



Mertens en Hunter konden hun bonus van voor de onderbreking verzilveren in de eerste set, zij het pas na een tiebreak.



In de tweede set snuffelde de Belgisch-Australische combinatie aan de winst toen het 4-2 werd. Maar de Amerikaanse vrouwen braken meteen terug en bij 5-6 deden ze dat opnieuw.



In de supertiebreak, naar 10 punten, was er weinig spanning. Gauff en Pegula maakten 8 punten op een rij, iets wat Mertens en Hunter niet meer te boven kwamen.