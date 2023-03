Alcaraz kroont zich als jongste winnaar in Indian Wells opnieuw tot nummer 1 van de wereld

Na een lange zoektocht naar een opvolger voor de Grote Drie - Federer, Nadal en Djokovic - lijkt met Carlos Alcaraz dan toch een kroonprins opgestaan. De 19-jarige Spanjaard kan steeds meer overtuigende argumenten op tafel leggen.

Met zijn indrukwekkende 6-3 en 6-2 zege in de finale van Indian Wells is hij de jongste winnaar ooit van "het vijfde grandslamtoernooi". Daniil Medvedev, nochtans 19 matchen ongeslagen sinds februari, maakte geen kans tegen Alcaraz.

De Spanjaard is ook de eerste man sinds Roger Federer in 2017 die het toernooi kan winnen zonder een set prijs te geven. Onderweg raapte hij zijn 100e ATP-zege op, alleen John McEnroe slaagde daar sneller in.

Om zijn eindzege nog wat meer glans te geven, stoot Alcaraz ook Novak Djokovic opnieuw van de troon als nummer 1 van de wereld. De Spanjaard was die plek kwijtgespeeld, nadat hij door een blessure had moeten passen voor de Australian Open.

Djokovic kon zijn kansen evenwel niet verdedigen, want hij mocht de VS niet binnen aangezien hij niet gevaccineerd is tegen covid-19. Ook op het toernooi van Miami zal de Serviër niet te zien zijn.

"Dit is opnieuw een droom die uitkomt", zei Alcaraz. "Het is een geweldig gevoel om voor fantastische spelers als Novak te staan. Dit is het perfecte toernooi geweest."