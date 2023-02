Ysaline Bonaventure slaat zich naar de tweede ronde van het WTA-toernooi Merida

2 uur, 11 minuten en 3 sets.

Meer had onze landgenote Ysaline Bonaventure (WTA 95) maandag niet nodig om door te stoten naar de tweede ronde van het WTA-toernooi dat momenteel in het Mexicaanse Merida aan de gang is.

Bonaventure bewees vooral op het einde van de partij dat haar fysieke paraatheid beter is dan die van haar Zwitserse tegenstrever Simona Waltert, de nummer 124 van de wereld.

In de eerste twee sets (4-6 en 7-5) was het verschil verwaarloosbaar, maar in de derde set overrompelde de Belgische haar tegenstander met 1-6.

In de tweede ronde wacht haar een duel met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 100) of de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 47), het vierde reekshoofd.