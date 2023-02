Nummer 1 Iga Swiatek overklast Jessica Pegula in de finale in Doha

Er stond flink wat wind tijdens de finale in Doha, maar dat leek Iga Swiatek niet te deren. De nummer 1 van de wereld had Jessica Pegula van meet af van in de tang, al was de 1e set met 6-3 nog redelijk evenwichtig.

In set 2 krikte Swiatek haar niveau nog wat op en gunde ze haar tegenstandster alleen nog wat kruimels. Pegula moest in het 2e bedrijf 3 keer haar eigen service inleveren en slaagde er niet meer in om nog een spelletje te winnen. Bij het 4e matchpunt was het over en uit.

Voor Iga Swiatek is het haar 1e toernooizege van 2023. Vorig jaar won de autoritaire nummer 1 van de wereld onder meer in Indian Wells, Miami, Stutgart, Rome, Roland Garros en de US Open. Haar teller staat nu op 12 WTA-titels.