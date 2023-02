Norrie neemt revanche op Alcaraz, die weer geplaagd wordt door been, in Rio

De twee waren gisteren aan elkaar gewaagd, na een waar breakfestival stond er finaal 5-7, 6-4, 7-5 op het bord.



Voor Alcaraz is het de eerste nederlaag in 2023, in 9 wedstrijden. De 19-jarige Spanjaard moest zich tijdens de finale laten behandelen aan zijn rechterbeen, het been waarmee hij enkele maanden out was en de Australian Open miste.



Na de match liet Alcaraz verstaan dat zijn deelname aan Acapulco deze week niet zeker was.



Voor de 27-jarige Norrie was het de 5e toernooiwinst. Na 2 verloren finales in 2023 (in Auckland tegen Richard Gasquet en Buenos Aires) was het derde keer, goede keer.