Geen stunt voor Zizou Bergs in ATP Marseille: vroege exit na driesetter tegen Wawrinka

Geen stunt voor Zizou Bergs. Onze landgenoot kreeg in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Marseille (hard/707.510 euro) meteen de Zwitser Stan Wawrinka tegenover zich. De voormalige nummer drie van de wereld schakelde Bergs in drie sets uit: 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4.