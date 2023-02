Elise Mertens maakt weinig woorden vuil aan Russisch talent Diana Sjnaider

Diana Sjnaider stond pas in november van vorig jaar voor het eerst op een hoofdtabel. Twee weken later had de Russin, die in Amerika studeert, al een eerste finaleplaats te pakken.



Geen cadeau dus voor 4e reekshoofd Mertens om meteen tegen een van de rijzende sterren van het tennis bij de vrouwen uit te komen. Maar Mertens maakte pijnlijk duidelijk dat Sjnaider nog wat boterhammetjes moet eten.



Het duurde 9 spelletjes voor de Russin de nul van het bord kon werken. Mertens had dan al 4 breaks op een rij in haar tas gestoken. In de slotfase van de 2e set drong Sjnaider nog een beetje aan om zich via een tiebreak alsnog in de match te knokken, maar dat plannetje werd in de kiem gesmoord.