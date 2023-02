Alison Van Uytvanck triomfeert in breakfestival in Lyon en mag nu tegen 1e reekshoofd

Makkelijk ging het nochtans niet voor Van Uytvanck, die moeite had om haar eigen opslag te behouden. Gelukkig deed Korpatsch op dat vlak niet beter.



In de eerste set slaagde Van Uytvanck erin om 3 keer door de opslag van de Duitse te gaan, één eigen serviceverlies woog dan niet door: 6-2.



In de tweede set regende het breaks: de eerste 3 servicegames van Korpatsch gingen naar onze landgenote, die evenwel zelf ook haar eerste 2 opslagspelletjes uit handen gaf. Korpatsch brak nog eens, waardoor het bij 4-4 nog alle kanten op kon.



Een 4e break van Van Uytvanck meteen daarop opende de weg naar de overwinning: 6-4.



In de 1/8e finales zal Van Uytvanck uit een ander vaatje moeten tappen: met thuisspeelster Caroline Garcia wacht het eerste reekshoofd en nummer 5 van de wereld.



Garcia wipte de Tsjechische Tereza Martincova (WTA-87) met 6-4, 7-6 (7/4). Ze speelde 3 keer eerder tegen de Belgische nummer 2, het staat 2-1 voor de Française. Twee duels waren in Lyon: in 2020 won Van Uytvanck, in 2022 Garcia.



Met Maryna Zanevska zit er nog een Belgische in de tweede ronde, onze WTA-93 bekampt de Chinese Zhang Shuai (WTA-23), het tweede reekshoofd.