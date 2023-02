Alison Van Uytvanck mept zich naar de tweede ronde in Oostenrijk

Alison Van Uytvanck stond voor het eerst tegenover de 18-jarige Linda Noskova, de nummer 50 van de wereld. De studieronde draaide na verschillende breaks aan beide kanten uit op een tiebreak, waarin Van Uytvanck het laken naar zich toe trok met 7-3.

Ook in set 2 had Noskova de grootste moeite om haar eigen opslag te behouden, terwijl Van Uytvanck wel beter stond te serveren. Het was tekenend dat onze landgenoot het afmaakte op de service van haar opponente. Na ruim 1,5 uur stond het 7-6 en 6-2 voor Van Uytvanck.

In de 2e ronde neemt de Belgische het op tegen de winnaar van het duel tussen 6e reekshoofd Petra Martic en kwalificatiespeelster Marina Bassols.