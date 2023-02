1 slecht servicegame in beslissende set wordt Alison Van Uytvanck fataal in Linz

Van Uytvanck had haar vorige 2 duels tegen Martic, het zesde reekshoofd, verloren en begon ook nu niet te best. Ze gaf meteen haar opslag weg (0-3), maar draaide de rollen om 4-3. Ze kon die lijn echter niet doortrekken en 2 breaks verder zat de eerste set erop: 4-6.



Van breaks geen sprake in de 2e set. Daarin ging het gelijk op, Van Uytvanck gaf niks meer weg en won de spannende tiebreak met 7/5. Ze ging op haar elan door en nam in de beslissende set een 4-1 voorsprong.



Martic gaf zich niet zomaar gewonnen en profiteerde van 1 minder servicegame van onze landgenote om op love te breaken. Zo kregen we een tiebreak, waarin Van Uytvanck achter de feiten aanliep: 7/3.



Martic neemt het in de kwartfinale op tegen de Deense verrassing Clara Tauson (WTA-141), die uit de kwalificaties komt.