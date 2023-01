Ysaline Bonaventure plaatst zich voor de kwartfinales in Auckland

Met Rebecca Marino kreeg Ysalina Bonaventure donderdag het 8e reekshoofd tegenover zich. De Canadese won nog wel de 1e set met 6-3, maar daarna draaide Bonaventure de rollen om.

In set 2 had onze landgenote genoeg aan een vroege break, al werd het nog even spannend in het 9e spelletje. Bonaventure moest twee breakpunten ongedaan maken en dwong vervolgens zelf een beslissende 3e set af met haar 1e setpunt.

In die 3e set ging Bonaventure meteen opnieuw door de opslag van de Canadese, die niet meer kon reageren. Onze landgenote maakte het af op de service van Marino, die na zo'n anderhalf uur haar koffers mocht pakken.