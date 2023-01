Ysaline Bonaventure kan comeback in Thailand niet afronden

Onze 28-jarige landgenote speelde voor het eerst tegen de 5 jaar oudere Tsoerenko. Beide tennissters sukkelden met hun opslag, getuige de 9 dubbele fouten van Bonaventure en de 10 van de Oekraïense.



De eerste set was een waar breakfestival met liefst 6 breaks, Tsoerenko trok het laken naar zich toe (6-3). In de tweede set nam Bonaventure het heft in handen (4-6). Ze liet in het eerste spel van de beslissende set 2 breakpunten onbenut, waarna Tsoerenko plots uitliep naar 5-0.



Bonaventure gaf zich niet gewonnen, werkte matchballen weg en mocht serveren voor 5-5, maar ze kon haar comeback niet helemaal afmaken: 6-4.



In de achtste finales wacht voor Tsurenko de winnares van het Russisch onderonsje tussen 4e reekshoofd Anna Kalinskaja (WTA-53) en qualifier Jekaterina Makarova (WTA-221).