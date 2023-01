Vlekkeloze rentree Novak Djokovic, collega's wachten op schema en moeten slaap uitstellen

9-voudig winnaar Novak Djokovic maakte korte metten met zijn Spaanse tegenstander.

Heel even leek zijn ingepakte dij hem parten te spelen, maar de Serviër klaarde de klus zonder noemenswaardige problemen.

Bij zijn rentree in Melbourne Park was de liefde op de tribunes opvallend groot. De Rod Laver Arena was bijzonder gul met applausbuien.

"Als ik ideale omstandigheden zou mogen bepalen, dan zou het wel een nocturne zijn in dit stadion. Zonder twijfel", reageerde Djokovic na zijn zege.

Veel collega's zullen Djokovic' match in hun hotelkamer bekeken hebben, maar met de nodige ergernissen.

Rond middernacht was namelijk het speelschema van morgen nog altijd niet vrijgegeven.

De planning heeft heel wat achterstand opgelopen door de stevige regenbuien die de hitte van eerder deze dag aflosten.

Na een hittepauze - het kwik steeg tot 35 graden - was de regen spelbreker. Enkel in de stadions met een dak kon nog getennist worden.

Rond 1 u Australische tijd kwam er dan toch witte rook. Geen pretje voor wie in de voormiddag al aan de bak moet.