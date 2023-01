Van Uytvanck en Minnen kennen in dubbel wel succes op Australian Open, net als Zimmermann

In de 1e ronde van het enkelspel was Petra Kvitova te sterk, maar Alison Van Uytvanck heeft haar eerste dubbelduel in Melbourne wel gewonnen. Samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina klopte ze een Japans-Sloveens duo. Greet Minnen, die de kwalificaties niet overleefde, is ook door met de Hongaarse Anna Bondar. Ook Kimberly Zimmerman gaat een ronde verder.

Van Uytvanck en Kalinina namen in 2 sets afstand van Eri Hozumi en Tamara Zidansek met 7-6 (7/3), 6-3.



In de tweede ronde spelen ze tegen de Kazachse Anna Danilina en de Indiase Sania Mirza, de 8e reekshoofden, of de Hongaarse Dalma Galfi en de Amerikaanse Bernarda Pera.



In het enkelspel werd Alison Van Uytvanck (WTA-68) maandag in de openingsronde uitgeschakeld door de Tsjechische topper Petra Kvitova (WTA-15).



Minnen klopt 14e reekshoofden

Minnen, gekoppeld aan de Hongaarse Bondar, haalde het met 6-4, 6-1 vlot van de Poolse Alicja Rosolska en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe, de 14e reekshoofden.



Minnen en Bodnar komen in hun volgende wedstrijd uit tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu. Dat duo schakelde de Roemeense Jaqueline Cristian en de Duitse Tamara Korpatsch uit met 2 keer 4-6.



In het enkelspel werd Greet Minnen (WTA-223) vorige week uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde.

Kimberley Zimmermann zegeviert ook