Sander Gillé en Joran Vliegen steken zesde dubbeltitel op zak op ATP van Pune

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben het dubbelspel op het ATP250-toernooi in het Indiase Pune (hard/642.735 dollar) op hun naam geschreven. Het is de zesde dubbeltitel op ATP-niveau voor het Belgische duo.

Gillé en Vliegen, het vierde reekshoofd, versloeg in de finale thuisspelers Sriram Balaji en Jeevan Nedunchezhiyan in tweemaal 6-4. Het klusje was geklaard na 1 uur en 11 minuten hoogstaand tennis.

In de halve finales rekenden Gillé en Vliegen vrijdag nog af met de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, die het eerste reekshoofd vormden, in twee sets: 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4).

De 31-jarige Gillé (ATP 60 dubbel) en de 29-jarige Vliegen (ATP 61 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een in 2021 in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. In 2020 veroverden ze in Nur-Sultan (nu Astana) de eindzege. Ze hebben ook twee verloren finales op de teller, in München (2021) en Kitzbühel (2019).