Sander Gillé en Joran Vliegen meteen gewipt op Australian Open na slopende driesetter

Sander Gillé en Joran Vliegen waren met vertrouwen afgezakt naar Melbourne, want de Belgen wonnen onlangs nog het toernooi van Pune.

Gillé en Vliegen stonden voor de 4e keer in hun carrière op de hoofdtabel van de Australian Open. Alleen bij hun debuut in 2020 konden ze zich plaatsen voor de 2e ronde.

De voorbije 2 jaar sneuvelden Gillé en Vliegen telkens in de 1e ronde en dat lot was de Belgen ook vandaag weer beschoren. Beide duo's gaven elkaar geen duimbreed toe in een wedstrijd waarin geen enkele break te noteren viel.

Drie sets op rij werden beslist in een tiebreak en voor Gillé en Vliegen viel het dubbeltje naar de verkeerde kant. In de supertiebreak van de 3e set trokken de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Italiaan Andrea Vavassori het laken naar zich toe. De match duurde net geen 3 uur.