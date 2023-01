Publiekslieveling Nick Kyrgios moet geblesseerd afzeggen voor Australian Open: "Ben er kapot van"

In de aanloop naar het grandslamtoernooi speelde Nick Kyrgios nog een demonstratiematch tegen Novak Djokovic. Nu moet hij afmelden voor het echte werk.

"Uiteraard ben ik er kapot van", sprak hij de journalisten toe in Melbourne. "Dit is een van de belangrijkste toernooien in mijn carrière.

Kyrgios moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Safioelin. Een knieblessure gooit roet in het eten.

Vorig jaar strandde Kyrgios in de tweede ronde na een wedstrijd tegen de Russische topper Medvedev. Daarna amuseerde hij zich in het dubbelspel met Thanasi Kokkinakis. De twee jeugdvrienden wonnen zelfs het toernooi.

Later op het jaar speelde Kyrgios de finale van Wimbledon.