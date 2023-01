Nummer 1 van de wereld Swiatek sneuvelt in de 1/8e finales tegen Kazakse Rybakina

Iga Swiatek had vorig seizoen zowel Roland Garros als de US Open gewonnen. De titel in Wimbledon ging evenwel naar Jelena Rybakina. Nu stonden beide grandslamwinnaressen al in de 1/8e finales tegenover elkaar.



Helaas voor Swiatek had de soms wat onberekenbare Rybakina - die in 2018 de Russische voor de Kazakse nationaliteit inruilde - uitgerekend nu een begenadigde dag.



"Ik heb heel goed opgeslagen en speelde gewoon erg goed op de belangrijke momenten", gaf de 23-jarige Rybakina zelf toe. "Dat heeft het verschil gemaakt."

Swiatek liet het naar eigen zeggen vooral mentaal afweten. "De voorbije weken waren zwaar. Ik moet weer meer kunnen vechten zoals vorig jaar. Het is belangrijk dat ik mijn hoofd eerst weer leegmaak, want nu stond ik op de baan met meer schrik om te verliezen dan honger om te winnen."



In de kwartfinales neemt Rybakina het op tegen Jelena Ostapenko. De Letse komt weer wat bovendrijven na haar verrassende eindzege op Roland Garros in 2017.