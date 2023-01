Novak Djokovic op 1 been naar zijn 10e halve finale op de Australian Open

Djokovic doet stukken beter. In Melbourne haalt hij al voor de 10e keer de halve finales. De voorbije 9 keer won hij ook het toernooi.

Roeblev ontsnapte aan een blamage. Na 2 korte sets (6-1 en 6-2) kon hij Djokovic enig weerwerk bieden in het derde bedrijf. De 25-jarige Rus verloor meteen zijn eerste opslagspel, maar zwaaide daarna wel af met enkele mooie punten.

Novak Djokovic heeft ook tegen Andrej Roeblev simpel de overwinning gepakt. In de vorige ronde gunde hij zijn tegenstander 5 games, nu was de tennisster milder met 7 games.

Nu tegen toernooiverrassing Tommy Paul

Bij de laatste vier treft Novak Djokovic de Amerikaanse revelatie Tommy Paul (ATP-35). Die rekende in zijn kwartfinale af met zijn landgenoot Ben Shelton (ATP-89).

Voor de 25-jarige Paul wordt het zijn eerste halve finale in een grandslamtoernooi. Tot dit jaar was een 4e ronde op Wimbledon het hoogte in zijn carrière.