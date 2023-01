Kirsten Flipkens strandt in 1e ronde dubbel Australian Open, Elise Mertens door

Flipkens (WTA-30 in dubbel) en Siegemund (WTA-24 in dubbel) waren de 13e reekshoofden, maar konden niet op tegen de Russinnen Anastasia Potapova (WTA-41 in dubbel) en Yana Sizikova (WTA-49 in dubbel).



De 37-jarige Flipkens, die sinds Wimbledon vorig jaar enkel nog dubbeltennis speelt, bereikte vorig jaar nog de kwartfinales in het dubbel in Melbourne, haar beste resultaat in 12 deelnames.



Later vandaag zal "Flipper" aan de zijde van de Fransman Edouard Roger-Vasselin nog in het dubbel gemengd in actie komen.

Elise Mertens moet knokken voor 2e ronde

Australian Open Storm Hunter ( 239 ) Storm Hunter Elise Mertens Elise Mertens Veronika Kudermetova ( 9 ) Veronika Kudermetova Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 2 1 6 8 2 6 6 3 1

Elise Mertens, de nummer 5 in het dubbel van de wereld, staat wel in de 2e ronde. Samen met de Australische Storm Hunter (WTA-12 in dubbel) moest ze stevig aan de bak tegen haar ex-dubbelpartner Veronika Koedermetova (WTA-3 in dubbel), met wie ze vorig jaar de halve finales in de Australian Open haalde én op het eind van 2022 ook de titel op de WTA Finals.



Koedermetova, die brak met Mertens omdat de Russin minder wilde gaan dubbelen, vormde een paar met haar landgenote Loedmila Samsonova (WTA-199 in dubbel). Mertens en Hunter hadden 1 set nodig om wakker te worden, maar vanaf de tiebreak van de 2e set stond er eigenlijk geen maat meer op de twee, al was het nog even spannend.



Na de tiebreak was de veer gebroken bij Koedermetova/Samsonova. Mertens en Hunter nemen het nu op tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA-81 in dubbel) en de Française Kristina Mladenovic (WTA-15 in dubbel).



In 2021 won Mertens de Australian Open in het dubbel met Aryna Sabalenka, de Wit-Russin is in de 3e ronde van het enkelspel de tegenstander van Mertens.

Greet Minnen verliest in 2e ronde

Australian Open Viktorija Golubic ( 83 ) Viktorija Golubic Monica Niculescu Monica Niculescu Anna Bondár ( 81 ) Anna Bondár Greet Minnen Greet Minnen 6 1 4 6 2 1