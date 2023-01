Karen Chatsjanov profiteert van opgave Sebastian Korda en staat opnieuw in halve grandslamfinale

Zo komt er een einde aan het Australische sprookje van Sebastian Korda, die in de vorige duels 7e reekshoofd Daniil Medvedev en 10e reekshoofd Hubert Hurkacz wipte.



Voor de 26-jarige Karen Chatsjanov is het zijn tweede halve finale op een rij op een grandslamtoernooi. Op de US Open was de Noor Casper Ruud te sterk bij de laatste 4.



In Melbourne wacht nu de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-4) of de Tsjech Jiri Lehecka (ATP-71). Chatsjanov kwam hier vroeger nooit verder dan de derde ronde.



"Het voelt super om 2 keer na elkaar een halve finale te mogen spelen", reageerde het 18e reekshoofd.



"Uiteraard was dit niet de manier waarop je een wedstrijd wil beëindigen. Tot op een bepaald punt was het een mooi gevecht."



Sebastian Korda stond op zijn 22e voor het eerst in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In 1998 won zijn vader Petr Korda de titel in Australië. "Ik kon mijn racket niet meer vasthouden", treurde de youngster. "De pijn kwam plots bij een forehand servicereturn in het begin van de tweede set."