Goffin-killer Richard Gasquet wint 1e titel in 5 jaar, kijk naar zijn Maori-viering in Auckland

Tweede reekshoofd Norrie had de eerste set met 6-4 gewonnen, de tweede met 4-6 verloren en stond 4-1 voor in de laatste. Gasquet draaide de rollen nog om, won 5 games op een rij en benutte zijn eerste matchbal: 6-4.



"Dit is een ongelooflijk gevoel", glunderde Gasquet, die nog maar zijn 2e hardcourttitel outdoor pakte. "Ik speelde de hele week mijn beste tennis, maar zeker vandaag."



Gasquet is nu de oudste Franse winnaar van een ATP-toernooi én wordt ook de oudste Franse nummer 1, die positie was al van juli 2016 geleden.





Op de Australian Open opent Gasquet tegen zijn landgenoot Ugo Humbert. Op zijn 20 jaar op de ATP-Tour haalde hij 3 keer de halve finales van een grandslamtoernooi, maar in Melbourne was een 1/8e finale het hoogste goed.