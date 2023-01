Goede David Goffin laat zich niet kisten door verhuizing van outdoor naar indoor in Auckland

De dag in Nieuw-Zeeland werd danig verstoord door de regen, waardoor het programma vertraging opliep en de tennissers het nodige geduld moesten oefenen, maar zich toch klaarhouden.



"Het was geen makkelijke dag", reageerde Goffin na de match. "Ik heb lang moeten wachten door de regen, ik weet niet hoeveel ik heb opgewarmd."



Maar onze landgenoot liet zich door de veranderende omstandigheden niet van de wijs brengen en haalde de zege solide binnen. Tegen Eubanks had hij vorig jaar ook al een keer gewonnen in Phoenix.



Eubanks serveerde goed (12 aces tegenover 7 voor Goffin) en dwong zowel in set 1 als in set 2 breakballen af in het 4e spelletje, maar Goffin werkte ze secuur weg.



Onze landgenoot speelde goed en stond pal op de belangrijke momenten. In de 2e set draaide zijn opslag nog beter met onder meer 2 love games.