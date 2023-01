Elise Mertens klopt Amerikaanse Davis en treft nu ex-dubbelpartner en "vriendin" Sabalenka

Mertens glunderde bij het interview on court: "Alle krediet voor Davis, die in Hobart een geweldig toernooi speelde. Ik wist dat het moeilijk ging zijn, dus zette ik mijn beste beentje voor. Mijn service draaide redelijk goed, dat gaf me een voordeel. Ik ben vooral blij dat ik in twee sets heb gewonnen."



"Ik kwam niet helemaal in mijn spel, maar serveerde goed en kreeg veel punten in cadeauverpakking, wat goed voor me was", analyseerde Mertens. "Dus ik ben tevreden. Het was niet mijn beste wedstrijd, maar het volstond voor vandaag. Ik probeerde het spel wat meer te dicteren. Het was niet gemakkelijk, want er stond wind. Maar ik speelde stevig."



Het was heet en winderig in de John Cain Arena, de derde tennistempel in Melbourne. Maar daar maalde Mertens niet om: "Wie wil er hier niet zijn? Dinsdag speelde ik in 37 graden, vandaag was het heel wat minder warm."



De interviewer verwees naar haar halve finale in 2018. "Melbourne geeft me altijd goede vibes. Mijn voorbereiding doe ik in België, waar het redelijk koud en regenachtig is. Ik ben dan ook blij dat ik in het zonnetje in Melbourne kan tennissen. Dit is een speciale plaats voor mij."