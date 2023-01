Dubbel Belgisch succes in het dubbelspel: Van Uytvanck én Mertens plaatsen zich voor 1/8e finale

Alison Van Uytvanck was in het dubbelspel bij de vrouwen in 6 pogingen nog nooit voorbij de 1e ronde geraakt. Aan de zijde van Anhelina Kalinina, nochtans geen hoogvlieger, lukt het plots wel.



In de tweede ronde stonden ze tegen een ervaren duo: Anna Danilina had vorig jaar nog de finale gehaald in het dubbelspel, terwijl Sania Mirza al 6 grandslamtitels achter haar naam heeft (3 in het vrouwendubbel, 3 in het gemengd).



Op papier een ongelijke strijd dus, maar het blauwe hardcourt van de Australian Open vertelde een ander verhaal. In het eerste spelletje moesten Van Uytvanck en Kalinina al meteen 5 breakpunten wegwerken, maar daarna ging het steeds beter en bij 4-5 was het prijs voor het Belgisch-Oekraïense duo.



Na verlies in de 2e set ging het in set 3 toch weer de goeie kant uit, dankzij een snelle break die ze uiteindelijk ook konden vasthouden.