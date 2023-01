David Goffin wint voor het eerst in 2023: "Mijn return was sleutel van duel tegen Boeblik"

Het was hun 2e onderlinge duel en Goffin won een 2e keer. Boeblik had iets met het cijfer 6 afgelopen nacht: hij sloeg 6 aces, 6 dubbele fouten en kon geen van zijn 6 breakpunten tegen rechtzetten. Goffin brak als eerste in de eerste set, maar moest ook een keer zijn opslag prijsgeven: 6-3. In de 2e set ging Boeblik als eerste door de opslag van de Belg, maar de Kazak verloor wel zijn 3 opslagspelletjes. Toen Goffin bij 5-3 opsloeg voor de match kon Boeblik het verdict nog even uitstellen: 6-4. Na 1 uur en 14 minuten stoomde Goffin door naar een duel tegen de Franse wildcard Ugo Humbert (ATP-108) of de Amerikaanse qualifier Christopher Eubanks (ATP-123). Goffin had zijn eerste twee wedstrijden van de nieuwe tennisjaargang verloren. Op de United Cup in Perth, in Australië, moest hij het afleggen tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Griek Stefanos Tsitsipas.

"Mijn return was heel goed"

Goffin weet wat hem de match bezorgde: "Mijn return was heel goed. Iedereen kent de kwaliteit van Boebliks opslag. Die is niet eenvoudig te retourneren. Dit was duidelijk de sleutel van de match."



"Ik heb ook getracht rustig te blijven, want ik weet dat hij op mijn service heel hard op de bal kan slaan en erg agressief uit de hoek kan komen."



Het is nog maar de 2e keer dat Goffin in Auckland is. Bij zijn vorige deelname in 2013 verloor hij in de openingsronde van de Braziliaan Thomaz Bellucci.



"Ik hou van de sfeer op central court. De mensen genieten er", legde hij uit. "Men kan iets eten, terwijl men naar ons kijkt. Het is een heel aangenaam kader en het is fijn in zulke omstandigheden te spelen."