Aryna Sabalenka steekt allereerste grandslamtitel op zak met Australian Open

De 24-jarige Aryna Sabalenka won verdiend, ze sloeg liefst 51 winners, waaronder 17 aces. Toch begon de finale voor haar niet goed, ze kwam als eerste een break achter (2-1) en kon een vlot serverende Jelena Rybakina pas laat rebreaken (4-4).



De Kazakse antwoordde evenwel meteen met een nieuwe break en stoomde op love door naar 6-4 in amper 35 minuten. De 5 dubbele fouten van Sabalenka hielpen daarbij.



Vanaf toen begon het waar baselinegevecht tussen de twee slagenmachines op volle toeren te draaien. De ballen vlogen snel en krachtig heen en weer, om elk spelletje werd nu volop geknokt.



Sabalenka krikte haar niveau op, toonde net iets meer grinta en had genoeg aan één break om na bijna een uur de 2e set binnen te halen. Ze rook bloed en voelde de overwinning binnen handbereik. Al zou de 3e set ook nog even lang duren. Bij 2-2 liet ze nog een breakkans liggen, bij 3-3 kwam de break er wel.



Even bibberde haar arm nog, toen ze voor de match mocht serveren. Pas haar 4e matchbal was de goeie, met tussendoor nog een breakpunt van Rybakina.