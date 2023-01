Amerikaan Brooksby kegelt nummer 3 Casper Ruud eruit op Australian Open

Ruud redde 4 matchballen, waarvan 3 bij 5-3 in de derde set op de opslag van zijn tegenstander. "Casper is een krijger, maar ik had vertrouwen in mijn spel. Ik ben erg trots op mijn mentale kracht na het verlies van set 3", reageerde Brooksby.



Vorig jaar speelde de 24-jarige Noor de finale van Roland Garros en de US Open, waarna hij de Masters haalde op het einde van het jaar.



In Melbourne haalde hij vorig jaar de 1/8e finales, zijn beste resultaat in 3 deelnames. Voor Brooksby is het zijn eerste Australian Open, in 2021 speelde de 22-jarige de 1/8e finales op de US Open.