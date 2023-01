"Dronken fan" irriteert Novak Djokovic: viertal moet de Rod Laver Arena verlaten

Rafael Nadal en Casper Ruud lieten zich kisten in de tweede ronde, Novak Djokovic niet. Al was de ontmoeting met kwalificatiespeler Enzo Couacaud ook geen avondwandeling.

Djokovic was autoritair in de eerste set, maar kwam een wegversperring tegen in het tweede bedrijf. Na 74 minuten verloor hij in een tiebreak tegen de nummer 191 van de wereld.

Daarna draaide Djokovic weer op volle toeren en won hij met duidelijke cijfers, maar de Serviër oogt niet volledig fit. Zijn linkerdij speelde hem ook vandaag parten en in de tweede set moest de 9-voudige winnaar een medical timeout aanvragen.

Djokovic klopte overigens nog eens aan bij de stoelscheidsrechter om het gedrag van enkele losbandige fans aan te kaarten.

"Hij is dronken en hij provoceert", riep Djokovic in de 4e set. "Hij is niet hier om naar het tennis te kijken. Wat ga je ermee doen?", vroeg hij aan de impure.

Vier mannen - voor de gelegenheid verkleed - werden uit de arena geplukt.