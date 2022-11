Rafael Nadal moet afdruipen in Parijs en twijfelt over kansen op ATP Finals: "Wordt lastig"

Voor Rafael Nadal was het toernooi in Parijs zijn terugkeer op de tennisbaan. De Spanjaard had geen wedstrijd meer gespeeld sinds de US Open en nam de voorbije weken de tijd om zijn lichaam te laten rusten en te genieten van de geboorte van zijn 1e kindje.

In Parijs was Nadal vrij in de 1e ronde. Tegen Tommy Paul, de nummer 31 van de wereld, kon de Spanjaard nog wel de 1e set winnen. De Amerikaan hing vervolgens de bordjes gelijk in de tiebreak van set 2. In de beslissende 3e set trok Paul overtuigend het laken naar zich toe.



Geen ideale voorbereiding op de ATP Finals dus voor Rafael Nadal, die zonder veel matchritme aan de start zal komen in Turijn. "Ik kijk er wel naar uit, ook al heb ik niet de meest ideale maanden achter de rug", zegt Nadal.

"Het laatste half jaar heb ik te weinig tijd doorgebracht op de Tour. Dan heb ik het niet eens over wedstrijden spelen, maar ook over trainen. Dat is wat ik nu nodig heb."

Nadal kon de ATP Finals nog nooit winnen - 2 keer verloor hij er de finale - en verwacht niet dat het dit jaar wel zal gebeuren. "Het lijkt me lastig om een toernooi te winnen dat ik nog nooit gewonnen heb zonder dat ik in topvorm ben", aldus de Spanjaard.